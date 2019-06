Lille : un nouveau centre de traitement anti-poux propose d'éliminer les parasites en un seul traitement

Une séance en 3 étapes

Tout le monde connaît la galère lorsque son enfant rentre de l’école et se gratte la tête de manière insistante. Les poux, le. Il faut alors se rendre à la pharmacie, acheter tel ou tel shampooing et frotter à plusieurs reprises au-dessus de la baignoire le cuir chevelu de sa progéniture, pourvu qu’il n’en rattrape pas le lendemain.À Lille, un centre tout à fait particulier vient d’ouvrir ses portes au début du mois de mai. Son nom :. Cela peut sembler paradoxal mais ici, les poux sont "presque" nos amis. Ce centre de traitement explique appliquer unepour éliminer les poux enComptezpour passer par les 3 étapes avant élimination totale des parasites.La première phase consiste à diffuser de l’air chaud à l’aide d’une machine pour tuer les poux et les lentes par. Aucun produit chimique n’est utilisé. Deuxième étape : l’aspiration. Après l’application d’un spray naturel, onles parasites morts directement sur le cuir chevelu. Enfin, le passage auest primordial pour tout éliminer.Peu importe si les parasites ont élu domicile depuis quelques jours ou depuis longtemps... La gérante se souvient d'un. Des parents sont arrivés avec leur petite fille au cuir chevelu infesté par les poux. "Soit ça fonctionnait avec la machine, soit ses parents lui rasaient les cheveux" raconte-t-elle, "j’y ai passé 5 heures." La fillette est repartie sans aucun parasite sur la tête.Le concept existe déjà dans d’autres villes et d’autres pays, à Paris et en Belgique notamment. Les salons anti-poux se développent très rapidement partout en France car le, mais Funny Poux est le premier salon de ce genre dans la région. La gérante du lieu explique d’ailleurs que l’de ce salon"Ma fille a eu des poux cet hiver, j’ai acheté mon traitement en pharmacie comme tout le monde. J’ai fait un traitement sur deux dimanches, ça ne marchait pas. Ça a été la panique à la maison. J’ai alors cherché sur internet un autre traitement et j’ai vu que le concept en 3 étapes existait à Uccle, en Belgique. Ça a fonctionné." raconte-t-elle.Le succès du salon ne désemplit pas depuis son ouverture début mai. Comptez 65 euros pour des cheveux extra courts, 115 euros pour des cheveux extra-longs. Unest prévu 7 jours après l’application du traitement pour vérifier que tout a fonctionné.Au-delà de cette technique, il est nécessaire de vérifier le cuir chevelu de tous les membres de la famille et de laver draps, serviettes et autre linge de maison pour s'assurer que les poux ne reviennent pas s'installer quelques semaines plus tard.