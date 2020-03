Lille : opération de police pour lutter “contre le sentiment d'insécurité” à la gare Lille-Flandres

Répartis en petits groupes, ces policiers ont notamment procédé pendant deux heures à des contrôles d'identité et ont assisté les services d'Ilevia, le réseau de transports en commun de la métropole, et de la SNCF, qui procédaient aux contrôles des titres de transport.



L'idée de cette opération était ainsi "de réunir au même endroit plusieurs forces de sécurité: la sécurité publique, la police aux frontières, la police municipale, la sécurité de la SNCF, les douanes", a expliqué à la presse Christophe Voreux, commandant divisionnaire, chef de la subdivision de Lille Nord.

Sentiment d'insécurité

Ce dispositif vise ainsi notamment "à rassurer" la population "en montrant notre présence", a-t-il ajouté.



La gare de Lille-Flandres "est un endroit où il y a beaucoup de forces de sécurité", mais "paradoxalement, il y a un fort sentiment d'insécurité" donc "là, on rajoute encore une opération particulière avec davantage de fonctionnaires" pour "reprendre le terrain", a-t-il affirmé.