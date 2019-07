VIDÉO. Lille : le Palais de justice évacué après une alerte à la bombe

Le Palais de Justice de Lille évacué après une alerte à la bombe

Aucun objet encore trouvé

Le Palais de Justice de Lille a dû être évacué ce lundi 29 juillet à la suite d'une alerte à la bombe à l'intérieur du bâtiment. L'évacuation a démarré en début de matinée à la suite d'un appel reçu au commissariat de Lille, vers 8h30, a indiqué la DDSP, confirmant une information de La Voix du Nord "C'est une personne qui masquait sa voix et qui nous a dit qu'il y avait un engin explosif", sans apporter de précisions, a-t-on appris auprès de la police.L'appel a en tout cas été pris en sérieux et le Palais de justice a rapidement été évacué : 350 personnes ont dû quitter le bâtiment. Les commerces et habitations alentours ne sont pas concernés. L'alerte est toujours en cours.Aucune équipe de démnage n'est sur les lieux car aucun objet n'a encore été trouvé. Trois équipes cynophiles spécialisées dans la recherche d'explosifs fouillent le bâtiment pour lever le doute, mais "ça peut prendre du temps, le bâtiment est grand" précise-t-on à la DDSP.