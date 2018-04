Lille-Paris : le boom des bus pour pallier la grève SNCF

Le boom des bus pour pallier la grève SNCF

Intervenants : Nicolas Brusson (co-fondateur et directeur général de Blablacar, Daniel Novo (responsable développement Flixbus France), - France 3 Hauts-de-France - Reportage de Maëlys Septembre et Emmanuel Quinart. Infographie de Robin Mompach et montage de Marc Graff.