Lille : Pas de fanzone pour l'Euro 2021, annonce Martine Aubry

C'est officiel. Martine Aubry (PS), maire de Lille, a annoncé qu'il n'y aura pas de fanzone dans la ville durant les matchs du championnat d'Europe de football. Elle rejoint le maire de Lens, Sylvain Robert, qui a pris une décision similaire.

Pour justifier cette annulation, la maire de lille a expliqué que "dans une fan zone, on est tous côte à côte, donc ça pose un vrai problème" au micro de BFM Grand Lille. En effet, les rassemblements restent risqués durant cette période de crise sanitaire où les contaminations se poursuivent, bien qu'elles soient en décrues.

Supporters de l'équipe de France de Football sur la Grand'Place de Lille avant le match contre la Suisse durant l'Euro 2016. • © Sebastien Jarry / MAXPPP

Durant la semaine du 1er juin, 5000 nouveaux cas ont été recensés dans le Nord et le Pas-de-Calais, en baisse par rapport aux semaines précédentes. En France, on compte entre 6000 et 8000 nouvelles contaminations par jour.

Pour rappel, la France jouera contre l'Allemagne le 15 juin, la Hongrie le 19 et le Portugal le 23.