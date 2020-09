Lille : les patrons de bars en colère après les nouvelles restrictions sanitaires et la fermeture des bars à 22 heures

Les patrons de bars réfléchissent à une manifestation

[#COVID19] Il nous faut donc, pour chaque territoire et en concertation avec les élus locaux, les préfets et les Agences régionales de santé, prendre les mesures adaptées, celles qui permettront de poursuivre la vie économique, culturelle et sociale ⤵️ pic.twitter.com/mgIuIZTFnJ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) September 23, 2020

Rassemblements limités, fêtes interdites

Fermeture des bars à 22 heures au plus tard

Abaissement de la jauge de rassemblement à 1 000 personnes

Rassemblements de plus de dix personnes interdits dans l’espace public

Interdiction des fêtes locales et étudiantes

Fermeture des gymnases, des salles de sport et des salles des fêtes

La métropole lilloise, une "zone où le virus circule très fortement"

"On a l’impression que notre profession est stigmatisée, on a l’impression d’être des assassins, des vecteurs du Covid." Guillaume Delbarre, gérant du Privilège, bar de la rue Royale, a des mots forts. A la hauteur du coup de massue qu'il a reçu, mercredi 23 septembre vers 19 heures, lorsqu'il a pris connaissance des nouvelles mesures de restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement pour deux semaines (voir ci-dessous). Et du passage de la métropole lilloise en "alerte renforcée", ce qui signifie notamment que lesGuillaume Delbarre s’est réuni avec plusieurs gérants de bars lillois ce jeudi matin.Pour évoquer leur colère : "On a l’impression d’être complétement accusés. Depuis le 2 juin et la réouverture des établissements, on a eu près de 30 contrôles de police et de gendarmerie. On encadre nos clients mais là, ils vont se retrouver dans des appartements et ils vont se contaminer."Le gérant a annoncé "regarder pour préparer une manifestation" en concertation avec ses collègues,D’ici là, les mesures du gouvernement seront entrées en vigueur. Car le ministre de la Santé, Olivier Véran, a durci le ton.Alors que les départements du Pas-de-Calais et du Nord, à l’exception de la métropole lilloise, passent en "zone d’alerte" comme 67 autres départements français – dans ces territoires, les fêtes, mariages, tombolas et événements associatifs devront se tenir à moins de 30 personnes –Dans la métropole lilloise, les habitudes vont changer à partir de lundi :"La situation continue globalement de se dégrader, dans certains territoires, et les conséquences sanitaires, en particulier le niveau de tension hospitalière, exige que nous prenions des mesures supplémentaires", a justifié le ministre de la Santé, qui a précisé que le télétravail devait être encouragé au maximum.Le ministre a déjà annoncé que les entreprises impactées seraient "financièrement soutenues".Et si la métropole lilloise demeure une "zone où le virus circule très fortement, y compris chez les personnes âgées, avec déjà de premiers impacts sur le système de santé", la situation n’est pas aussi critique qu’à Aix-Marseille et en Guadeloupe, placées en "alerte maximale".