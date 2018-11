Prise en charge de l'hémophilie : pas de pénurie mais une “situation de tension” pour certains médicaments

"Nous ne sommes pas dans une crise sanitaire"

Des traitements utilisés par les services d'urgence

", assure LFB médicaments. Le laboratoire lillois, qui produit des médicaments pour les patients hémophiles, a été victime de la coupure d'électricité géante qui a touché Lille au début du mois d'octobre.Mardi 9 octobre, l'incident laisse sans électricité le centre-ville, le Vieux-Lille et le quartier Moulins. Les feux de circulations sont à l'arrêt, et 50 000 foyers sont touchés.qui déstabilise la chaîne de production du. Le groupe électrogène ne parvient pas à prendre le relais, et. Il faut tout jeter - une dizaine de lots au total et sept médicaments concernés."Certains médicaments seront en rupture, mais le laboratoire a travaillé avec l'ANSM [Agence Nationale de Sécurité du Médicament] et l'Association Française des Hémophiles pour trouver des alternatives. explique LFB. Nous ne sommes pas dans une crise sanitaire." Un point de situation a été publié par l'ANSM avec les reports possibles pour les personnes concernées par l'hémophilie.Le laboratoire fabrique des médicaments à base de plasma, et notamment des, pour la prise en charge des patients hémophiles. Il gère environ 10% de la production nationale. Déjà produits à flux tendus, certains de ces traitements seront en rupture jusqu'au mois de janvier 2019. S'ils sont utilisés en grande partie par les services d'urgence des hôpitaux, certains sont nécessaire à la prise en charge chronique de l'hémophilie.En France, environ 15 000 personnes ont une maladie hémorragique rare et plus de 7 000 personnes sont atteintes d'hémophilie, selon un recensement du réseau FranceCoag (2017).