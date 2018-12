À Lille, les pics de pollution aux particules fines vingt fois supérieurs aux recommandations de l'OMS

Une petite pensée pour nos amis Lillois qui avec plus de 60 jours de dépassement du seuil sur les PM2.5 que l'OMS recommande de ne pas dépasser plus de 3 jours par an vont peut-être rentrer dans le Guinness des records de la pollution. Heureusement que cela n'intéresse personne ! pic.twitter.com/5upfQqdKwf — Nicolas Meilhan (@NicolasMeilhan) 12 décembre 2018

Pas de niveau d'alerte pour les particules fines

Pourquoi c'est dangereux ?

Gorge qui gratte, yeux qui piquent... Deux possibilités : soit le rhume pointe le bout de son nez, soit c'est la pollution de l'air qui commence à peser sur votre organisme. À Lille, difficile de trancher cette semaine.Pour évaluer la pollution de l'air, les pouvoirs publics regardent la concentration de "PM10" présent dans l'air.Les pouvoirs publics donnent l'alerte et le pic de pollution est déclenché quand la concentration de PM10 excède les 50 µg/m3. C'est justement ce qu'il s'est passé cette semaine, pour la quatrième fois depuis le début de l'année en métropole lilloise.Les "PM2,5" mesurent elles moins de 2,5 micromètres de diamètre. L'Organisation mondiale de la santé conseille de ne pas dépasser plus de trois jours par an le seuil de 25 µg/M3 de PM2,5 dans l'air. Or, à Lille, quand on regarde les données de la station Lille-Fives , on a déjà dépassé ce seuil... 60 fois depuis le 1er janvier 2018.​​​Sauf que, contrairement aux PM10, il n'existe aucun seuil de pollution aux particules fines au-dessus duquel les pouvoirs publics se décident à avertir la population et à prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air. Pourtant, les particules fines, bien que plus petites, sont beaucoup plus dangereusesLes particules fines sont assez petites pour atteindre les poumons., en particulier chez les personnes les plus vulnérables (femmes enceinte, enfants, personnes âgées...) et qu'elles pourraient favoriser le développement du diabète et de nombreuses maladies cardiorespiratoires.À Lille et dans la métropole, la pollution de l'air serait responsable de 1700 décès prématurés par an . Lille est une des villes les plus polluées de France, et les Hauts-de-France une des régions d'Europe où la qualité de l'air est la moins bonne, avec Rhône-Alpes, le Piémont et la Lombardie en Italie.