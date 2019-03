Immense tristesse à l'annonce de la disparition de Pierre. pic.twitter.com/Vs8UdLFrZM — Martine Aubry (@MartineAubry) 9 mars 2019

Pierre de Saintignon en 2015 / © PHILIPPE HUGUEN / AFP

"Pierre s'est donné sans compter"

Lille : Pierre de Saintignon, premier adjoint de Martine Aubry, est décédé



Nombreuses réactions dans la classe politique

Pierre de Saintignon était d’abord un homme de valeurs, généreux, créatif, loyal et engagé pour l’économie régionale. L’insertion professionnelle fut l’un des grands combats de sa vie. Toutes mes condoléances à ses proches et à la ville de Lille. pic.twitter.com/V3n105cobp — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 9 mars 2019

Dans un communiqué publié ce samedi matin, la maire de Lilleannonce le décès de, son premier adjoint. "Pierre de Saintignon s’est éteint, après avoir lutté contre la maladie avec la combativité que nous lui connaissions tous. Dans cette épreuve, il a opposé une force et une énergie qui ont forcé l’admiration de tous ceux qui l’ont accompagné ces dernières semaines.""Pierre était comme un second frère pour moi et sa disparition est une douleur immense. Ce n’est un secret pour personne que nous étions liés par une amitié indéfectible que rien ne pouvait altérer.Né en mai 1948 à Angers, ce chef d'entreprise, membre dudepuis 1967, était un proche parmi les proches de l'ancienne ministre de l'Emploi, dont il était devenu le premier adjoint à la mairie de Lille dès 2001, en charge des finances. Malade depuis plusieurs mois, il avait annoncé à l'automne qu'il ne se représenterait plus aux élections municipales de 2020.En décembre 2015, alors numéro deux de la région Nord/Pas-de-Calais, il avait mené la liste du PS aux élections régionales face notamment à Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Arrivé en troisième position avec seulement 18% des voix, il s'était retiré de la course pour faire barrage au Front national."Avec la disparition de Pierre, c’est une page de l’histoire de notre ville, de notre métropole et de notre région qui se tourne, écrit Martine Aubry. Une histoire qu’il a écrite en usant de toutes ses qualités : le courage et la volonté qui déplacent des montagnes, la vision qui fait naître le changement et nous projette dans l’avenir, l’humanité parce que pour Pierre, il n’était pas de progrès économique sans progrès humain. (...) Pierre aimait Lille et sa région passionnément. Notre territoire perd aujourd’hui un homme qui s’est donné sans compter et qui va manquer terriblement.""C’est avec une grande tristesse que que j’ai appris le décès de Pierre de Saintignon, a réagi, le ministre des Comptes et de l'Action publique. Humaniste profondément engagé pour le développement de notre belle région et de la métropole lilloise, il restera longtemps dans les mémoires. Condoléances à ses proches et à Martine Aubry.""Pierre de Saintignon était d’abord un homme de valeurs, généreux, créatif, loyal et engagé pour l’économie régionale, a réagi, président de la région Hauts-de-France. L’insertion professionnelle fut l’un des grands combats de sa vie. Toutes mes condoléances à ses proches et à la ville de Lille.""Grande tristesse d’apprendre le décès de Pierre de Saintignon : droit et passionné, grand acteur de la vie municipale lilloise, fidèle à ses convictions à sa ville et à son maire, a écrit sur Twitter le sénateur du Nord (LR). Nous avions travaillé ensemble sur le décrochage scolaire. Sympathie pour ses proches dans l’épreuve."