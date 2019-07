Un événément entièrement gratuit

La programmation du week-end du 6 et 7 juillet Samedi 6 juillet De 14h à 17h

Déambulation de la fanfare La Globalade, composé de biguine, de forró, de mazurka, cocek, hora, boléro, salsa et de chansons

Atelier sable à modeler, ouvert à tous, avec Les Potes en Ciel De 14h30 à 17h

Atelier "P’tits citoyens et p’tites citoyennes de la transition écologique" pour les 5-12 ans, avec la fédération Léo Lagrange De 14h à 18h

Médiation et accompagnement du public autour des expositions lille3000 Eldorado De 15h à 17h

Cours de fitness Samedi 6 et dimanche 7 juillet De 12h à 18h30

Animation simulateur de plongée par Oxymoron, à partir de 7 ans De 14h à 18h

Atelier créatif : aquariums et poissons colorés, avec les agents de la ville

Jeux d’échecs et échecs géants De 16h30 à 18h30

Mini-concert sur le podium, par les sœurs Petrosyan Dimanche 7 juillet De 13h à 17h30

Tours en poney pour les enfants de 3 à 10 ans, avec l’École de la Forêt De 13h à 18h

Création d’objets en bois, à partir de 6 ans, avec l’École de la Forêt

8000 m² de sable, piscines, transats, jeux gonflables et activités sportives... Lille plage est de retour ! Toujours installé boulevard de Strasbourg, l'événément permet de profiter des joies des vacances gratuitement, jusqu'au 15 août.Le thème de cette année : le monde merveilleux des animaux marins de notre région.Des jeux d'échecs géants tous les mercredis et tous les week-ends, des ateliers créatifs ou encore des activités sportives telles que du soccer, de la boxe, du beach volley ou encore du tir à l'arc, sont notamment programmés Dans la métropole, un enfant sur deux ne part pas en vacances. Lille plage constitue ce petit plus qui permet de corriger quelque peu cette injustice. Avec un vrai enjeu de mixité générationnelle et sociale, chère à son initiatrice et maire de Lille, Martine Aubry. Des goûters gratuits sont aussi distribués.Ouverte à tous et accessible aux personnes à mobilité réduite, l'événement est entièrement gratuit, des installations aux animations et activités proposées sur le site.Horaires :Du mardi au vendredi, de 13h à 20h et le week-end de 12h à 19h.