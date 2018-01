Lille : plus de 1800 voitures bloquées dans le parking d'Euralille

800 voitures sorties en trois heures

depuis 17h30 on est bloquées dans le parking d’euralille avec capu on est pas du tt en bombe pour le coup — CM (@carlaa_mk) 20 janvier 2018

Parking euralille bloqué

Crédit: Francine Venoudenhoven

"Rien n'avait bougé"

Ce n'était pas arrivé depuis l'ouverture de Primark. Samedi après-midi, le parking d'Euralille s'est transformé en piège pour les clients du centre commercial. En raison de la saturation de l'avenue Willy Brandt, impossible de sortir du parking souterrain.Quelques étages sous terre, Jacques Kimkomdo qui travaille au poste de sécurité du parking se demande si les soldes ne sont pas responsables du problème. Derrière lui, on entend des clients prisonniers se plaindre et demander quand ils pourront enfin sortir. "Je les comprends,", explique-t-il.. Trois heures plus tard, 1800 voitures étaient encore coincées à l'intérieur.Dans le parking, les automobilistes commencent à trouver le temps long. Francine et son petit fils sont enfermés depuis 17h30. D'après les indications du centre commercial,. Ils envisagent d'abandonner leur voiture le temps d'une nuit et de regagner leur domicile en bus.Même scénario pour Carla-Marie, 16 ans. Cet après-midi, elle se rend au centre commercial accompagnée d'une amie. Au moment de rentrer, vers 17h le parking est bloqué alors les deux jeunes filles retournent faire un tour dans Euralille. Quelques minutes plus tard, elles retentent leur chance : "Rien n'avait bougé, c'était exactement les mêmes voitures que la première fois". "On nous a conseillé de retourner dans le centre commercial en attendant que ça se débloque", poursuit-elle.A l'accueil du centre commercial, on nous explique que. Habituellement une solution de médiation est mise en place mais elle semble ne pas avoir fonctionné ce samedi., en renfort, pour fluidifier la circulation. Cette dernière est rendue encore plus difficile par des embouteillages sur le périphérique lillois.