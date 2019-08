À Lille, plus de 300 personnes se sont rassemblées en hommage à Steve Maia Caniço

Un rassemblement en mémoire de Steve Caniço disparu à Nantes sur les quais de Loire le soir de la fête de la Musique se tiendra ce soir à 19h place de la République. — Ville de Lille (@lillefrance) August 2, 2019

Lille fin du rassemblement en mémoire de Steve Maia Caniço avec un grand coeur en bougie#JusticePourSteve pic.twitter.com/sJ2vpTR7XX — LaVéritéVaincra#ONLR#StopMacron🇫🇷✊ (@D_MoS_Kr_A_Tos) August 2, 2019

Rappel des faits

Quelque 250 personnes selon une source policière et 500 selon les organisateurs ont manifesté vendredi soir à Lille en "hommage" à Steve Maia Caniço dont le corps a été découvert à Nantes lundi.Après des prises de parole et un moment de recueillement dans le centre de Lille, les participants ont commencé une marche en "hommage" à Steve dans les rues de la ville."On sait qui a tué Steve, Zineb, Henri, Selom, Matisse, Lahoucine, Hakim, Adama", pouvait-on lire sur une banderole en tête de cortège."La police assassine en toute impunité", "Tout le monde déteste la police", "Castaner en prison", a scandé la foule parmi laquelle des militants d'Attac, des jeunes communistes, des membres de la CGT et quelques Gilets jaunes."Qui a tué Steve ?", "Paix à ton âme Steve", "Il avait 24 ans, il était juste venu faire la fête", pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les manifestants."On est là avant tout par solidarité avec la famille, mais aussi parce nous sommes révoltés : quel est ce pays où on ne peut même plus faire la fête un 21 juin au bord d'un fleuve ? C'est grave !", a dénoncé Angélique, 34 ans.Après le rapport de l'IGPN, "on a ressenti de la colère, du dégoût, parce que le gouvernement connaît la vérité mais il essaye de nous endormir !", a renchéri à ses côtés Maryline, 59 ans.Le 22 juin, au lendemain de la Fête de la Musique, Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, disparaît à Nantes. Le jeune homme participait à une soirée techno sur un quai de la Loire, dénué de garde-corps, et qui avait été interrompue par des échauffourées entre les fêtards et la police.Les policiers sont accusés d'avoir mené une intervention disproportionnée, menée dans un nuage de gaz lacrymogène et qui a semé la panique. Plusieurs personnes, tombées à l'eau, ont été repêchées mais il a fallu attendre le 29 juillet pour qu'un corps, identifié comme étant celui de Steve, soit retrouvé dans le fleuve.Dans son rapport publié mardi, l'Inspection générale de la police nationale a estimé qu'aucun "lien" ne pouvait être établi entre cette opération et la disparition du jeune homme de 24 ans.