VIDEO. Lille : plus d'un millier de “gilets jaunes” manifestent, quelques incidents

A Lille, ce samedi après-midi / © PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lille : plus d'un millier de "gilets jaunes" manifestent, quelques incidents

La police a encerclé puis dispersé le cortège boulevard Montebello. Les manifestants se sont éparpillés dans les rues proches. pic.twitter.com/ebcIm3M1b3 — Sébastien Bergès (@Hessebez) 5 janvier 2019 Interpellations de trois Gilets jaunes rue Jules Guesde à #Lille pic.twitter.com/FEi7KYxPCG — Patrick Seghi (@PatrickSeghi) 5 janvier 2019

"Les vrais escrocs sont au pouvoir", " quand tout sera privé, on sera privé de tout", "ma pancarte est trop petite devant tant d'injustice", pouvait-on lire sur les gilets fluorescents et autres panneaux.Les manifestants -- ont d'abord suivi le parcours officiel déclaré auprès des autorités, chantant la Marseillaise, "Bella ciao" ou "Castaner, en prison" et tiré des feux d'artifice devant la gare. Certains portaient des masques en papier représentant le visage d'Arrivés Grand-Place, les CRS ont dispersé des manifestants, dont une poignée a lancé des projectiles, avec des tirs de gaz lacrymogène pour les empêcher d'aller rue Esquermoise dans le touristique Vieux-Lille, où l'on compte de nombreuses boutiques de luxe.une partie terminant dans le calme le parcours déclaré, une autre tournant dans une rue de Wazemmes, sans rencontrer de CRS.Ils ont déambulé dans le quartier pendant une demi-heure jusqu'à ce que les CRS les repoussent plus loin par des tirs de lacrymogène et de "balles de défense", et au moins quatre personnes ont été arrêtées. Des manifestants ont renversé et enflammé des poubelles."Nous on est fonctionnaires catégorie C et on nous donne rien du tout", a expliqué Séverine, employée dans une mairie près de Somain, remontée contre "l'arrogance" d'Emmanuel Macron. "J'aimerais qu'ils nous écoutent, là, ils font semblant de nous écouter.""Je viens parce que je veux qu'on me voie et qu'on me respecte. Quelle place ont les personnes handicapées sous Macron ? Les personnes handicapées n'ont pas de place", s'est indigné Guy Patin, 70 ans, en fauteuil.Selon la préfecture du Nord, un peu moins de 300 personnes ont manifesté à Douai, 200 à Valenciennes où sept personnes ont été interpellées.