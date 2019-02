A Lille, plusieurs centaines de “gilets jaunes” débattent puis manifestent dans le centre-ville

Quelques débordements

Les "gilets jaunes" récidivent à Lille pour la, ce samedi 16 février. Mais il y a une nouveauté :réunissant au total plusieurs centaines de manifestants dans le centre-ville, ils étaientselon le journaliste de l'AFP. Les deux regroupements ont finalementPourquoi cette scission ? Certains manifestants, comme c'était le cas les samedis précédents. Un second regroupement s'est donc formé avec un itinéraire qui n'a pas été signalé aux autorités.Le premier cortège (officiel) est. Sur une publication Facebook citée par La Voix du Nord , un des porte-parole lillois du mouvement, Brandao Lionel Paulo, indiquait : "(…) J’ai demandé à l’équipe d’Alexandre Chantry de pouvoir moi-même déclarer le parcours officiel".Les deux cortèges se sont finalement. Certains manifestants qui n'approuvaient pas l'itinéraire déclaré étaient présents sur la place dès midi pour discuter et échanger, sur le modèle du grand débat.Ils ont d'abord remonté la rue du Molinel puis pris la rue Faid'herbeavant de redescendre la rue Nationale jusqu'à Wazemmes où ils se trouvent actuellement. Ils doiventCe samedi, le départ du cortège a été retardé en raison de la manifestation des motards en colère qui passait également par le centre-ville . Un millier de personnes s'est mobiliséà 70 km/h.ont éclaté rue Solférino, indiquent plusieurs sources présentes dans le cortège. Les forces de l'ordre auraient fait usage de gaz lacrymogènes pourqui voulaient s'écarter du parcours déclaré en préfecture.Dans le cortège,pour manifester aux côtés des "gilets jaunes". "A Bruxelles, ça ne bouge pas, alors qu'ici, on voit que le mouvement a pris de l'ampleur,, explique l'informaticien de 26 ans. Nous manifestons principalement, en espérant que ça arrive en France et que ça déteigne sur la Belgique".Les députésétaient également présents. Samedi 9 février, la manifestation avait réuni près de 1 200 personnes et quelques incidents avaient éclaté, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre Et comme les semaines passées, les revendications restent la... "Politicards tous des tocards, un smigard au pouvoir", "Smig à 1.850 net", "Justice fiscale, justice sociale", pouvait-on lire sur des banderoles et des pancartes."Vivre et pas survivre",, "Nous ne sommes pas des moutons",, était-il aussi écrit au feutre noir au dos de gilets de manifestants. "C'est un ras-le-bol général,, ce n'est pas normal que certains, malgré leur travail, n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois", affirme Gaëlle, 24 ans.