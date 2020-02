Lille : la police dément une “fake news” sur un homme porteur d'une ceinture d'explosifs dans le métro

[#FakeNews]

⚠️ NE RELAYEZ PAS les signalements alarmistes!

On évoque sur les RS un individu armé d'une ceinture d'explosifs interpellé dans le métro de #Lille, station Fort de Mons.

🚫 C'EST FAUX 🚫

Il s'agissait de l'interpellation d'un individu non armé auteur d'une agression. pic.twitter.com/ykehLM0Kfc — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) February 13, 2020



Agression gratuite d'un mineur

Non, personne ne portait de ceinture d'explosifs sur la ligne 2 du métro Ilévia dans la soirée du mercredi 12 février. Une rumeur en ce sens serait pourtant apparue sur les réseaux sociaux, ce que la police du Nord a tenu à démentir très rapidement.Ce mercredi soir, un individu signalé comme suspect via un appel 17 a bien été contrôlé une première fois dans la station Saint-Maurice-Pellevoisin à Lille. L'homme portait un sac à dos sous sa djellaba, ce qui ne présentait aucun danger. Il a donc été laissé libre.Mais un peu plus tard, ce même individu était dénoncé suite à l'agression d'un adolescent de 15 ans, à qui il a asséné plusieurs coups de pied dans les jambes "sans aucune raison", selon la police. Une rame de la ligne 2 a été arrêtée à Fort de Mons, où il avait été localisé, le temps que les forces de l'ordre procèdent à l'interpellation.Âgé de 22 ans et déjà connu des services de police, ce Roubaisien a été placé en garde à vue pour violences.