Lille : la police lance un appel à témoins après la disparition de Mohamed, autiste de 19 ans

"Il n'est sans doute pas capable de rentrer chez lui", selon la police qui lance un appel à témoins pour retrouver Mohamed Kandoussi-Bouri, 19 ans, qui ne donne plus signe de vie depuis plus de 24 heures. Il a quitté son domicile familial de Lille-Sud (rue Jules Breton) mercredi vers 14 heures, et n'est pas réapparu depuis.



Le jeune homme est autiste, et sa famille est très inquiète.

Signalement Mesurant 1m70 et de corpulence très forte, il portait une chemise gris clair avezc de petits carreaux noirs, une cravate bleue, et un pantalon de survêtement noir et des claquettes. "Il est encore certainement habillé de la même façon", selon la police. Il a les cheveux noirs, rasés très courts.



Toute personne disposant d'informations au sujet de cette disparition est priée de composer le 17 ou de contacter directement le service de quart du commissariat de Lille au 03.62.59.83.63 .