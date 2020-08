Lille : la police lance un appel à témoins après qu'une jeune fille a été renversée en scooter

La victime est hospitalisée et son pronostic vital est engagé.

Un scooter noir et un sac Deliveroo

La Brigade accidents de Lille lance un appel à témoins après la chute d'une jeune fille à scooter ce vendredi 21 août, peu avant 23 heures.Alors qu'elle circulait avenue Denis-Cordonnier, dans le quartier de Fives, la jeune femme de 21 ans a été délibérement frappée par un autre conducteur de scooter, après qu'ils ont eu un différend sur la route.Victime d'un violent coup de pied, elle a alors chuté de son scooter. Prise en charge par les pompiers et le Samu, elle a été hospitalisée dans un état grave, son pronostic vital est engagé.Le conducteur qui l'agressée est activement recherché par les forces de l'ordre. À bord d'un scooter noir, il serait de forte corpulence, et disposerait d'un sac carré de livraison Deliveroo. Il porterait également une barbe et des lunettes, selon les témoignages recueillis.La police invite toute personne disposant d'informations à contacter le service du Quart de Lille au 03 62 59 83 63.