Lille : pourquoi une conférence du controversé Professeur Joyeux fait polémique

France Bleu conteste à son tour

Je tiens à vous informer que @lillefrance n'a jamais donné son accord aux organisateurs d'une conférence d'Henri Joyeux d'utiliser le logo de la ville de #Lille. Nous ne cautionnons pas son discours antivaccin & homophobe et demandons le retrait du logo et des affiches. pic.twitter.com/Wt4WpfCiso — Jérémie Crépel (@JCrepel) 16 octobre 2018

Communiqué de France Bleu Nord : "Il n’y a aucun lien entre les conférences de M. Henri Joyeux et France Bleu Nord. Nous refusons tout partenariat lié aux thèmes de la santé, sauf intérêt général. Nous avons demandé à M. Joyeux de ne plus associer notre image à ses activités. — France Bleu Nord (@fbleunord) 17 octobre 2018

Henri Joyeux, professeur de cancérologie et écrivain, devait organiser une conférence sur le thème "des maladies de civilisation" le 23 octobre à Lille.Pour l'événement, laavait été réservée par l'association Horizon Lumière, en charge de l'organisation. Jusqu'ici, aucun problème. Mais la polémique éclate lorsque l'affiche de promotion de la conférence est diffusée. Elle comporte notammentparmi ses partenaires."J'ai été interpellé par des associations comme, relate Jérémie Crépel, conseiller municipal à Lille et élu Europe écologie les verts à la MEL. Nous n'avons jamais été partenaire de cette conférence. Ce sont les valeurs que nous défendons qui ont été heurtées".Le Professeur Joyeux tient effectivement des propos polémique sur le mariage pour tous, l'avortement ou encore la vaccination auxquels la Ville ne souhaite pas être associée, selon l'élu. Pour Alain Broutin, président de Horizon Lumière : "La Ville avait donné son accord pour la location de la salle, donc nous la pensions partenaire de l'événement".Or, selon l'élu municipal, les conférences sont enregistrées par un agent de la Ville qui ne contrôle pas leur contenu de prime abord. Jérémie Crépel a donc demandé à l'association dede l'affiche.La réservation de la salle municipale a également été anulée. Une décision "regrettable" pour le président de l'association qui met en avant l'intérêt caritatif de l'événement et les "nombreuses" personnes inscrites. Mais il l'assure :Et la mairie de Lille n'est pas la seule à avoir réclamé le retrait de son logo de l'affiche. France Bleu Nord a également affirmé sur Twitter qu'il n'y avait "" entre la radio et cette conférence.Une "erreur", d'après Alain Broutin qui dit avoirpour promouvoir l'opération. Horizon Lumière travaille toujours à trouver une salle pour organiser l'événement. Le président de l'association dit vouloir engager un vigile pour éviter les débordements.