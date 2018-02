La gare de Lille pourrait ne plus être desservie par les Thalys en 2019

Désormais, les Thalys pourraient ne plus passer par Lille. Selon un document interne de NS International , la compagnie de chemins de fer néerlandaise en charge de la liaison Paris-Amsterdam, ces trains pourraient"Actuellement, il y a 2 trains circulant quotidiennement vers ou depuis cette station, détaille le document. Au lieu de cela, deux trains en provenance des Pays-Bas seront transportés tous les jours de Bruxelles-Sud via Paris Aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Marne-la-Vallée Chessy (Disneyland) et vice versa."Un choix motivé, d'après le document, par une baisse de la fréquentation. "Thalys International et NS sont convaincus que cela offre un avantage considérable pour les voyageurs, affirme le texte. Le nombre de voyages vers Lille Europe est resté très limité ces dernières années et a même légèrement diminué en 2017."Un argument que le président de, association réunissant quelques 300 abonnés effectuant régulièrement le trajet Lille-Bruxelles, ne comprend pas. "Je vous invite à venir constater vous-même que le train de 17h17, non, il n'est pas vide !", tempête. "En ce moment, on est la variable d'ajustement de tout le monde, déplore-t-il. On va finir par ne plus pouvoir prendre le train."