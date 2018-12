VIDÉO. Lille : le procès de deux militants antispécistes pour dégradations renvoyé à mai 2019

"Dégradation volontaire en réunion"

Lille : le procès de deux militants antispécistes pour dégradations renvoyé à mai 2019

"Obligé de casser pour se faire entendre"

Des militants devant le tribunal

Le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé vendredi au le procès de deux activistes antispécistes soupçonnés d'avoir vandaliséet un homme sont poursuivis pour "" commises en mai sur ces commerces alimentaires du centre-ville, parfois tagués "".Leur procès a été renvoyé conformément aux réquisitions du parquet,Valérie Carreel, gérante de la boucherie L'Esquermoise dont la vitrine a été brisée, a reconnu à l'issue de cette courte audience "" mais estime que ce report "laissera le temps au juge d'examiner les faits pour les juger clairement et honnêtement.""J'attends une peine exemplaire,, peuvent mettre une société en péril", a-t-elle déclaré."Ce qui me rend malheureux, c'est qu'on soit obligés de casser pour se faire entendre", a expliqué pour sa part l'un des deux prévenus, âgé de 31 ans,s."Cela fait des dizaines d'années qu'on milite pour les animaux et rien ne se passe, on va toujours plus loin dans la cruauté. Et dès qu'on balance une pierre dans une vitrine, la presse s'en mêle et l'Etat intervient", a-t-il déploré. Le tribunal a levé le couvre-feu nocturne dont il faisait l'objet, maisUne, qui défendent la cause animale et refusent la hiérarchisation entre espèces, s'étaient également donné rendez-vous dans le hall devant la salle d'audience."Ce ne sont pas ces actes de violence contre une vitrine qui doivent être jugés mais le spécisme, qui tue des milliards d'êtres sensibles tous les jours", a soutenu Joy, membre du Comité de soutien aux activistes antispécistes (CSAA) qui accompagne "moralement et financièrement" les prévenus.