Lille : une quadragénaire enlevée dans un parking puis retrouvée morte par arme blanche dans un appartement

Guet-apens

Un homme de 53 ans est activement recherché par la police depuis la mi-journée de ce 27 mai, suite à la découverte dans son appartement de La Madeleine, du corps sans vie de son ex-concubine, tuée de plusieurs coups de couteau, notamment à la gorge.La victime, âgée de 47 ans, a été enlevée vers 8h40 dans un parking sous-terrain du centre de Lille, a-t-on appris auprès de la police judiciaire, qui confirme une information de La Voix du Nord La quadragénaire venait d'y garer son véhicule et allait prendre la direction d'une agence de la Société Générale où elle travaillait, lorsqu'elle a été emmenée de force par un homme dans un véhicule utilitaire. "C’est clairement la configuration d'un guet-apens organisé par l'ex-concubin", indique une source proche de l'enquête.Les faits se sont produits sous les yeux d'un témoin, sur lequel l'auteur des faits a tiré avec une arme de type "airsoft", le blessant très légèrement mais "l'incapacitant", et l'empêchant ainsi de mettre fin à cet enlèvement.La victime a été très rapidement identifiée par les enquêteurs de la sécurité publique, qui ont découvert le corps de cette femme chez son ex-conjoint à la mi-journée de ce lundi.L'homme est déjà connu défavorablement des services de police, notamment pour des faits d'escroquerie. Il avait de petits commerces "qui ne prospéraient pas et qui tombaient en déconfiture", selon la même source.C'est la brigade criminelle de la police judiciaire de Lille qui est chargée des investigations, pour enlèvement suivi d'homicide. Une autopsie du corps de la victime doit par ailleurs être réalisée.