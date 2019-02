Lille : quatre adolescentes mises en examen après avoir été filmées frappant une fille

"Arrêtez !"

Quatre adolescentes ont été mises en examen à la mi-janvier, poursuivies pour avoir violemment agressé une fille du même âge à Lille, a indiqué le parquet de Lille, confirmant une information de La Voix du Nord Le parquet a confirmé "la mise en examen. Les faits s'étaient produits rue Nationale, le 13 janvier.On y voit. "On voit qu'elle est sonnée" dit une autre, avant que plusieurs adolescentes ne s'acharnent sur elle. Une voix répète plusieurs fois "Arrêtez !". La scène, difficilement soutenable, dure une minute.Selon La Voix du Nord, la victime âgée de 15 ans et ses agresseures présumées âgées dese connaissaient et auraient eu un différend sur internet.