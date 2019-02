Lille : quatre Gilets jaunes, dont Alexandre Chantry, en garde à vue après s'être rassemblés avec des soignants du CHRU

Forces de l'ordre face aux soignants CHU de Lille 22 2 2019

ont été interpellés à Lille, dont la figure lilloise Alexandre Chantry ce vendredi après-midi, alors qu'ils manifestaient en compagnie d'une partie du personnel médical du CHU.Le rassemblement était prévu sur le parvis de l'ICP et a démarré vers 13 heures. Plusieurs Gilets jaunes avaient appelé à se mobiliser dans le cadre de la visite conjointe de la ministre de la Santéet de la Garde des SceauxLes faits se sont produits vers 14 heures, alors que les Gilets jaunes se trouvaient en nombre réduits sur le parvis, entre les CRS et un groupe de soignants plus nombreux.Sur une vidéo mise en ligne sur YouTube, on peut voir que les Gilets jaunes sont en nombre très réduits. Le personnel médical scande plusieurs fois "" puis vers 5 minutes, les forces de l'ordre interviennent.Contrairement à ce que nous affirmions plus tôt dans l'après-midi, ce sont quatre Gilets jaunes et non cinq qui ont été interpellés.Le parquet de Lille "confirme l'interpellation et le placement en garde à vue de 4 individus pour des faits deet. Les gardes à vue sont en cours."Alexandre Chantry avait déjà été interpellé le 22 janvier alors qu'il s'était réuni avec une poignée de personnes devant le Grand palais où devait (supposément) venir le ministre Christophe Castaner.