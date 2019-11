Lille : quelles enseignes vont s'installer au “31”, rue de Béthune (ex-Galeries Lafayette) ?

Thierry Cahière, Président de @Redevco et Alain NAVELLO, DGA de #VINCIImmobilier révèlent "Le 31" à #Lille, une opération immobilière innovante 3.0 qui répond aux nouveaux modes de vie. Pour consulter le #CP 👉https://t.co/dHoSHAmEGq pic.twitter.com/Zl7SnQ9UDn — VINCI Immobilier (@vinciimmobilier) November 6, 2019

Citadium, une enseigne de mode appartenant à Printemps

des murs d'escalade de Climb Up

des salles de sport de Fitness Park

un espace Grand Scene, qui se présente comme "la nouvelle scène à manger incontournable de Lille"

un hôtel Okko

un espace de bureaux en "coworking" Wojo

La société Redevco, spécialiste des opérations de réhabilitation en centre-ville, a dévoilé le 6 novembre son projet concernant "le 31", qui prendra la place des anciennes Galeries Lafayette sur la rue de Béthune, à Lille."Le 31", qui sera développé par Vinci, devrait à terme s'étendre sur une superficie de 25 000 m² répartis entre commerces, restauration, loisirs, bureaux et un hôtel. Dans les détails, on comptera :La "quasi-totalité" des enseignes ont été dévoilés et les premiers commerces (la partie "food et loisirs") devrait arriver au printemps-été 2020. La partie hôtel et bureaux, elle, devrait être prête pour l'été 2020.