Lille : rassemblement “pour ne pas oublier” Selom et Matisse, fauchés par un TER en décembre

© JB

"On a vampirisé nos enfants"

© JB

Ce sont des membres deaussi. Mercredi soir, sur la Grand'Place de, une cinquantaine de personnes se sont réunies "pour ne pas oublier"Le 15 décembre dernier, les deux garçons et leurs amis Aurélien et Ashraf sontdans le quartier de Fives. Selom et Matisse ne survivront pas. Uneest bien entendue ouverte pour comprendre le drame.La question desest posée, notamment. L'un des rescapés affirme en effetde police, lassé de se faire contrôler de manière systématique, explique-t-il. "Tout à coup, la police est venue à 6,", précise Aurélien. "Nous, comme on a l'habitude de se faire frapper par eux,On était obligés de partir."Au départ, le Parquet affirme que "l'existence d'un tel contrôle", avant de faire marche arrière quelques jours plus tard. Une, après avoir été appelée pour une "altercation".Aujourd'hui, impossible de savoirFin mars, l'instruction pour recherches des causes de la mort était toujours ouverte. "Le magistrat instructeur a entendu les deux jeunes survivants en qualité de, ainsi que l'une des parties civiles", précisait alors le Parquet de Lille.Uneétait également déposée par les deux rescapés pouret non-assistance à personne en danger.", soufflait jeudi soir la, Peggy Lereste. Autour d'elle, desréclamant que la justice soit faite. "On a rencontré le juge en mars mais c'est tout."Elle tient particulièrement à alerter l'opinion publique car "". "Ils étaient constamment poursuivis par la police, c'était du pur."Autre grief : lede l'accident. ", on a biaisé l'opinion publique en les présentant comme des gamins déscolarisés, alors qu'ils étaientet justice", appuie Peggy Lereste.Un jeune homme l'interrompt. Il a lu les articles et tient à lui. "Bravo pour votre combat", dit-il timidement avant de partir. Un combat a priori loin d'être fini.