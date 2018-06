Lille : une rôtisserie vandalisée à son tour par des militants antispécistes

Des "ultras" vegans ?

© Emmanuel Quinart

La rôtisserie des, située rue Gambetta, à, a été vandalisée cette nuit. Bris de vitrine, tags antispécistes inscrits à la bombe rouge... Leest similaire à celui dessurvenues chez des commerçants lillois ce mois-ci.Le 18 mai dernier, c'était la poissonnerie voisine "Au petit mousse" qui avait été vandalisée . Trois jours plus tôt, la boucherie l'Esquermoise subissait les mêmes dégats et enfin le restaurant Canard Street , le 4 juin.Partout, le même message : "", cette idéologie qui induit uneentre les espèces, en considérant notamment que les êtres humains sont supérieurs aux animaux et qu'ils peuvent donc se permettre de les maltraîtrer.Las'est rendue sur les lieux ce matin.n'a pour le moment eu lieu.