Lille sacrée “Capitale French Tech”, ça veut dire quoi ?

Très fière que notre écosystème numérique soit nommé Capitale French Tech par l'Etat. Lille, sa métropole et sa Région sont heureux d'être reconnues pour leur engagement dans le digital. C’est notamment une juste reconnaissance du succès d’@euratehnologie. — Martine Aubry (@MartineAubry) 3 avril 2019

La "French Tech", qu'est-ce que c'est ?

Pléthore de capitales

Good news everyone ! C’est officiel notre territoire s’est vu décerner par @cedric_o la labellisation "Capitale FrenchTech" et 4 labellisations "Communauté FrenchTech" Bravo à notre écosystème! 🥳#FrenchTechArtois #FrenchTechGrandHainaut #FrenchTechHdFSud #FrenchTechLittoraleHdF pic.twitter.com/5CT5b9GYsO — French Tech Lille (@FrenchTechLille) 3 avril 2019

Lille a reçu ce mardi le label "capitale French Tech", et il n'en fallait pas plus pour voir les acteurs du numérique et les élus de la métropole s'en réjouir.s'est dit sur Twitter "très fière que notre écosystème soit nommé Capitale French Tech par l'État".Le président de la MEL, de son côté, évoque "une superbe reconnaissance de l'écosystème local et du travail d'Euratechnologies".Le label "French Tech" a été décerné pour la première fois en 2014 à neuf villes françaises – ou plutôt à neuf pôles métropolitains – pour distinguer "l'écosystème des startups françaises et de tous ceux qui le composent - des biosciences aux marketplaces en ligne", selon le site officiel du label , soutenu par l'État.Recevoir le label signifie donc qu'une ville est reconnue comme un acteur important parmi les start-up françaises. Il agit comme une marque commune pour les entreprises innovantes, leur donne une même identité visuelle et favorise l'échange entre elles. Un réseau, en somme.Lille avait déjà été distinguée avec le "simple" label en novembre 2014 lors de la première fournée . Cinq ans plus tard, la voilà promue en même temps qu'une poignée d'autres ville.Au total," (dont Lille), 38 "Communautés French Tech" en France et 48 autres à l'international ont été listées. Parmi les "Communautés French Tech" se trouvent notamment "", "", "" et "".La distinction de Lille en tant que capitale régionale, mais confirme seulement que la capitale des Flandres compte depuis 2014 parmi les métropoles qui comptent en numérique.