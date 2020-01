Alors, parc ou nouveau quartier ?

Lille : Saint-Sauveur, la friche de la discorde

Nous sommes des habitants en colère, on a besoin de voir des arbres, on a besoin de voir du vert !

A Lille, laest l'objet de toutes les convoitises, entre la mairie, qui veut y construire des logements et une piscine olympique, et les associations écologistes, qui espèrent sanctuariser cet espace où la nature a repris ses droits. Pour le moment, le projet est bloqué en justice.Axelle et Asma sont allées voir les deux camps pour tenter de comprendre leurs arguments.Un reportage d'Axelle Auvray et Asma Boulouiz à Lille / Les Haut-ParleursPour Stanislas Dendiev, adjoint à la mairie, délégué à l'urbanisme, le projet veut accueillir 2 000 à 2 400 logements et 8 hectares de nouveaux espaces verts et des équipements, dont une piscine olympique.A contrario, l'association des habitants veut conserver cet espace de nature pour en faire un "grand poumon vert" au coeur de la ville.Bénédicte Vidailler, co-présidente de l'association P.A.R.C.Écriture et réalisation : Axelle Auvray et Asma BoulouizRédaction en chef : Martin DelacouxAide au tournage : Louezna KhenouchiAnimation et formation : Flora BeillouinRemerciements : l’association PARC, la mairie de Lille, Annick GeorgetMusique : Yellow Brown Eyes - Peachy PavementMusique généique : Tanguy Jouan