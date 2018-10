Les manifestants sont venus avec leurs pancartes faire entendre leur voix.

Lille : plus de 3000 personnes pour une seconde marche pour le climat



"Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité ? (...) Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants ?" Nicolas Hulot, à l'annonce de sa démission

Ce samedi 13 octobre se tient la secondeA peine 30 minutes après le début de la manifestation, laest déjà noire de monde.Quelques heures auparavant,pour témoigner leur "vive préoccupation pour [leur] avenir et celui de [leurs] enfants", comme l'annonçait la page Facebook de l'événement. Près de 1500 personnes ont déclaré participer à la marche sur le réseau social, et quelque 5000 autres se sont dites intéressées.Lors de lale 8 septembre dernier, plus desont descendues dans les rues de la capitale des Flandres. L'à manifester "Rise for climate" a mobilisé les foules, mais a eu une résonance particulière en France. Quelques semaines plus tôt, le ministre à la Transition écologique et solidairesur France Inter. Il s'interrogeait alors : "Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité ? (...) Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants ?"Depuis,a récupéré le poste.a lui été nommé " champion de la Terre " par l'ONU, pour son engagement en faveur de l'environnement, avec l'organisation du One planet summit en décembre 2017.Plus récemment, un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur le climat alertait sur la