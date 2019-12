Lille : tout un secteur du centre-ville évacué ce midi à cause d'un véhicule suspect

[#OpérationDePolice en cours] rue de l'hôpital militaire à #Lille.

Merci d'éviter le secteur.

Respectez les consignes des services intervenants. pic.twitter.com/fhjKLjCp6z — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) December 3, 2019

Fin de l’alerte à la bombe à #Lille Des bonbonnes de gaz dans une voiture, finalement sans gravité @F3nord pic.twitter.com/dxv8sddkKV — Matthieu Rappez (@matrapz) December 3, 2019

Tout un secteur autour de la rue de l'hôpital militaire, à deux pas de la Grand-Place et du marché de Noël à Rihour, à Lille, a été évacué pendant deux heures mardi midi, en raison d'un véhicule suspect comportant à son bord des bonbonnes de gaz.Les habitants habitant du rez-de-chaussée ont été évacués, sur un large secteur bouclé entre la place de la République, le square Morrison et la rue de Béthune. Le périmètre de sécurité a finalement été levé un peu avant 14 heures.Les démineurs ont ouvert la voiture pour en sortir trois bonbonnes de gaz, dont une grosse, mais également des cables et du matériel de chantier. D'après les informations de la Voix du Nord , le propriétaire du véhicule ne pensait pas qu'il pouvait causer un trouble quelconque avec sa voiture.