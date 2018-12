Á Lille, “Un chez soi d’abord” : après la rue, se relever grâce au logement

Un programme pour sortir de la rue et de la maladie

À Lille, le programme "Un chez soi d'abord" accompagne les SDF porteurs de troubles psychiques sévères

Un reportage de E. Colin, S. Gurak, B. Deleporte / avec Robert - Greg, équipe d'accompagnement "Un chez soi d'abord" - Sophie, équipe d'accompagnement "Un chez soi d'abord".

Des coûts évités

"Un chez soi d’abord" un concept importé des Etats-Unis et du Canada La démarche a été instaurée aux Etats-Unis et au Canada dans les années 80. L’idée arrive en France, préconisée en 2009. Elle est d’abord mise en place à Toulouse, Marseille, Lille et Paris. En 2016, Manuel Valls a voté l’extension du projet à 16 sites dont Nantes, Grenoble, Bordeaux ou Lyon…



résume Robert à propos de "Un chez soi d'abord". Robert, 62 ans habite dans l’agglomération lilloise depuis 2012. Avant d’avoir son appartement, il vivait dans la rue. Deux ans à faire la manche, dans le froid, souvent dans l’insécurité, tout en tentant de continuer à prendre son traitement. Schizophrène paranoïaque, Robert a des visions depuis l’âge de 26 ans.Lorsque l'équipe du programme "Un chez soi d’abord" le contacte, il vient d’être opéré à cœur ouvert.dans un délai de huit semaines dès leur acceptation dans le programme.ni d’infantilisation car les futurs locataires choisissent où ils veulent vivre."Un chez soi d’abord" veut surtout redonner sa place à l’individu, marqué par le sceau de la maladie et les préjugés qui vont avec.Une fois installé, le/la locataire reçoit au moins une visite par semaine de l’équipe de "Un chez soi d’abord", toujours un duo. Boire un café, refaire des papiers, écouter, aller faire des courses, chercher du travail, tout est possible en fonction des demandes. Une ligne téléphonique est active 24h/24h.psychiatres, éducateurs, infirmiers, anciens SDF. Sophie travaille pour le programme depuis six ans :. Le programme a démontré que l’investissement pour la société était moindre, dès qu'un logement entre en jeu. La stabilité entraîne moins d’hospitalisations par exemple.Certains locataires quitteront le programme pour voler de leurs propres ailes. D’autres comme Robert célèbrent des victoires. Son bail est désormais à son nom et plus à celui de "Un chez soi d’abord". Sa propriétaire a décidé de lui faire confiance.