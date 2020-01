Lille : la souscription publique pour rénover la maison natale du général de Gaulle peine à décoller

Les travaux coûteront 2,5 millions d'euros au total

La maison est ouverte au public depuis 1983.

En quinze jours, seulement 4 100 euros ont été récoltés

La département du Nord incite les potentiels donateurs à contribuer à la rénovation.

Quelques dates sur la maison du 9 rue Princesse à Lille ​​​​​​1872 : Jules Maillot, futur grand-père de Charles de Gaulle, achète la maison du 9 rue Princesse pour y installer sa fabrique de tulle.



22 novembre 1890 : Julie Maillot donne naissance à Charles de Gaulle dans la maison de ses parents, les grands-parents maternels de Charles, à Lille. Les parents du nouveau né vivent pourtant à Paris à cette époque. Jusqu'à ses 22 ans, le jeune Charles se rend régulièrement chez ses grands-parents pour y séjourner.



1947 : la maison est vendue et quitte la famille du général de Gaulle.



1991 : les propriétaires cèdent le lieu à la Fondation Charles de Gaulle.



1983 : la maison est classée "Monument historique" et ouvre au public.



2011 : nouvelle classification pour la maison qui devient "Maison des Illustres".



2014 : le conseil départemental du Nord prend en charge le lieu.



4 novembre 2019 : la maison ferme pour plus d'un an de rénovations.



(À venir) 22 novembre 2020 : réouverture de la maison rénovée.

En novembre dernier, la maison de Charles de Gaulle, devenue depuis musée de la vie de son illustre habitant, fermait ses portes. Gérée par le département du Nord depuis 2014, sa fréquentation n'avait cessé d'augmenter pour accueillir près de 20 000 visiteurs l'année dernière.Victime de son succès, la bâtisse qui a vu naître le général en 1890 a besoin d'importants travaux. Au total, 2,5 millions d'euros sont nécéssaires à la rénovation complète du lieu. Depuis une quinzaine de jours, une souscription publique est ouverte pour récolter 10% de la somme, soit 250 000 euros."Nous avons bien sûr demandé une subvention à l'Etat et nous aurons du mécénat d'entreprises du département du Nord. Mais la souscription publique que nous avons lancée, avec l'objectif de récolter 250 000 euros peut grandement nous aider, notamment pour acquérir du mobilier d'époque", confie Marie Lefebvre, la directrice de la maison, à nos confrères du Parisien Si la popularité du général du Gaulle ne faiblit pas avec le temps, la cagnotte pour rénover la maison de son enfance peine à décoller. Sur les 250 000 euros attendus, seuls 4 100 ont pour le moment été versés par des donateurs privés.Sur son site, la Fondation du Patrimoine liste les travaux qui pourront être réalisés en fonction du montant récolté. Avec 33 000 euros, la chambre natale du général et son berceau seront rénovés. Le palier suivant, à 53 000 euros environ, permettra par exemple la reconstruction de la cuisine, aujourd'hui détruite. Enfin, avec un peu moins de 75 000 euros récoltés, la verrière du jardin d'hiver sera réparée.La fondation précise aussi qu'une fois rénovée, la bâtisse située rue Princesse "constituera le seul témoignage à Lille d’une maison bourgeoise de la fin du XIXsiècle".Durant les travaux, l'équipe de la maison natale de Charles de Gaulle partage sur sa page Facebook des images de l'avancement de la rénovation.Les dons sont possibles durant la rénovation et sont déductibles d'impôts. La maison rouvrira ses portes le 20 novembre 2020, pour le 130anniversaire de la naissance du Général de Gaulle.Pour faire un don, rendez-vous la page web de la fondation du patrimoine