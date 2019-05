A Lille, le succès des permis de conduire “low-cost”

Les permis à bas coût attirent de nombreux candidats

Coût du permis : 1 484 euros dans le Nord

Les syndicats réclament une baisse des charges

Un recours aux simulateurs de conduite pourrait réduire le coût de la formation / © France 3 Nord-Pas-de-Calais

Une préparation au permis facturée un peu plus de 1 000 euros contre 1 800 en moyenne en France.A Lille, l’agence « Permis Pas Cher » vante son permis à bas coût. Derrière ces tarifs plus bas que la moyenne, l’entreprise met en avant sa bonne gestion.« On a 42 agences ce qui nous permet d’avoir un poids pour négocier avec nos fournisseurs, d’avoir des avantages. On gère bien nos coûts et nos charges, forcément notre prix est intéressant ce qui fait qu’on a un peu plus d’inscrits », avance le responsable d’une agence à Lille.L'entreprise enregistre chaque mois plus de 30 nouvelles inscriptions. Les étudiants sont notamment intéressés par ce permis à bas coût.« Le prix est une donnée très importante, on essaie de faire des économies partout et le permis est très très cher », explique un étudiant.Les prix sont même très différents d’un département à l’autre. Dans le Nord, le permis de conduire coûtait 1484 euros en moyenne en 2016 selon une enquête de l’UFC-Que Choisir. Il s’agit du deuxième département le moins cher derrière le territoire de Belfort.La situation est différente dans les autres départements. Pour un permis de conduire dans le Pas-de-Calais, il faut compter environ 1707 euros, 1600 euros dans la Somme et 1800 euros dans l’Oise. L'Aisne n'avait pas été incluse dans l'étude.Mais après un échec, le coût du permis peut vite s’envoler.« J’ai repassé mon permis plusieurs fois et les heures de conduite me revenaient cher, 40 euros de l’heure, alors que je suis étudiante, je travaille et je n’ai pas trop d’argent », explique une étudiante.Le coût d'une heure de conduite oscillait entre 39 euros dans le Nord et le Pas-de-Calais et 46 euros dans l'Oise, toujours selon l'enquête de l'UFC-Que-Choisir.Pour réduire le coût du permis de conduire, le gouvernement envisage de développer le recours aux simulateurs de conduite, pour baisser de 30% le prix d’une heure de pratique.Autre piste envisagée : le recours accru à l’apprentissage sur une boîte de vitesses automatique, plus rapide que sur un modèle manuel.L’étude 2016 de l’UFC-Que Choisir critiquait aussi le manque de transparence de certaines auto-écoles sur leurs tarifs. En réponse, le gouvernement a annoncé la mise en place d’une plateforme pour comparer les tarifs des différentes écoles.Mais le principal syndicat d’auto-écoles juge ces propositions insuffisantes.« Ce qui pourrait faire diminuer le coût du permis c’est une baisse des charges et notamment la TVA qui est à 20%, si demain elle passe à 5.5%, c’est la meilleure solution pour faire baisser le coût du permis », estime Nelly Vandenbergue, présidente dans le Nord du Conseil national des professionnels de l’automobile.Les mesures annoncées par le gouvernement pourraient apparaître dans la loi orientation et mobilité cet été. 1.9 million de candidats se sont inscrits au permis de conduire l’an dernier.