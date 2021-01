Lille-Sud : un incendie dans un appartement de la rue de l’Arbrisseau, le locataire relogé

Vers 17h samedi 16 janvier un feu s'est déclenché sur le balcon d'un appartement du sixième étage d'un immeuble qui en compte douze dans la rue l’Arbrisseau située dans le quartier de Lille-Sud.

50 personnes ont été évacuées en attendant les secours et la vingtaine de pompiers mobilisés pour l'occasion. Il n'y a pas de blessés à déplorer et le locataire de l'appartement concerné par le feu va être relogé. On ne sait pas encore ce qui est à l'origine du feu.

Les images de la scène sont impressionnantes, les flammes constrastant avec le très fin manteau neigeux qui venait de tomber sur Lille et sa région.

Crédit vidéo : Thomas Dumarquez / DR