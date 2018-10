À Lille-Sud, la police lance une série d'opérations anti-drogue

[#ContreLesTrafics de stupéfiants] Une soixantaine de #policiers de la Sûreté Départementale du #Nord et du RAID ont mené une opération anti drogue ce matin sur le département et notamment sur #Lille sud. pic.twitter.com/1aBPAZr4hr — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 12 octobre 2018

Une opération judiciaire "inédite"

, ce vendredi notamment dans le quartier Lille-Sud, considéré comme le cœur du trafic dans la métropole lilloise., mais également dans les quartiers de Wazemmes et Faubourg de Béthune, précise la police sur Twitter.Une première opération avait été menée jeudi matin dans le secteur des HML rue Alexandra-David-Néel, mais n'y avait réalisé aucune interpellation. Il s'agissait d'abord de renforcer la présence policière, dans le cadre d'uneCette fois-ci, il s'agissait d'une opération "judiciaire inédite" selon une source policière. Une intervention de grande envergure qui s'est semble-t-il, bien que l'on en connaisse pas encore le nombre exact. Le parquet de Lille a annoncé qu'il ne communiquerait que lundi sur les résultats de ce coup de filet.Interrogé ce vendredi matin sur France Bleu, le commissaire de la Sûreté urbaine de Lille Christian Wulveryck a souligné qu'en 2017,soit 50% que l'année précédente. "On mène une guerre contre le trafic des stupéfiants et on a des résultats qui statistiquement sont assez intéressants."