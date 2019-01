Salon du tatouage à Lille : demandez le programme du week-end !

Lille Tattoo Convention

International Lille Tattoo Convention.

25, 26 et 27 janvier, Lille Grand Palais. 10e le vendredi, 15e le samedi ou le dimanche. Pass 3 jours : 25e. Étudiant : 10e. Gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’infos ici.

Le Grand Palais est le repère des fans de tatouages ce week-end. À l'occasion de la quatrième édition de l' "International Lille Tatoo Convention",Car les tatouages, il y en a de toutes sortes et de tous styles. 380 exposants seront au rendez-vous. Au programme, beaucoup de tatouages, mais aussi des concerts et des spectacles tout au long du week-end.Parmi les participants, quelques vedettes du monde du tatouage : les Italiens Roberto Perrone et Alessandro Pennella, mais aussi le Français Jonathan Perle.