VIDÉO. Lille : sur le tournage des "Petits meurtres d'Agatha Christie", une troisième saison dans les années 70

Emilie Gavois-Kahn, nouvelle commissaire de la 3e saison des "Petits Meurtres d'Agatha Christie"

Un tournage adapté aux mesures sanitaires

Reprise des tournages de "Petits Meurtres" d'Agatha Christie

C'est dans le Vieux-Lille, rue de Gand que l'équipe des "Petits Meurtres d'Agatha Christie" a posé ses valises et son matériel de tournage. La rue semble revenue dans les années 1970 pour cette nouvelle saison.Adieu commissaire Swan Laurence, Alice Avril et Marlène, personnages des années 1960. Émilie Gavois-Kahn, Arthur Dupont et Chloé Chaudoye seront les acteurs chargés d'incarner la troisième saison de la série.Dans l'épisode du jour, une scène de meurtre sur le tournage d'un film, avec pour la première fois, une femme à la tête de l'équipe, la commissaire Annie Gréco."L'arrivée d'une femme commissaire de police boulverse tous les codes de l'époque. Swan Laurence dans les années 60 était un commissaire très droit, et là on change d'époque !" annonce Nicolas Picard Dreyfuss, le réalisateur de la série.Le tournage aurait dû commencer le 16 mars, il a évidemment été reporté. Sur le plateau, toute l'équipe technique est masquée et les mesures barrières sont au rendez-vous. Avant de commencer le tournage, l'ensemble des équipes a été testée négative au Covid-19 et les dépistages continueront les prochaines semaines."Nous allons tester les comédiens pour les scènes rapprochées, notamment les scènes de baiser. Ils seront spécifiquement dépistés quelques jours avant pour éviter tout risque", assure Laurent Chiomento, directeur de production des "Petits Meurtres d'Agatha Christie".Le tournage se poursuivra à Tourcoing, Douai et surtout Lens , pendant quatre semaines. Deux épisodes devraient être prêts à la fin de l'été.