Métropole lilloise - Vignettes Crit'air : les véhicules les plus polluants interdits de circulation mercredi

Une douzaine de communes

Lille

La Madeleine

Lambersart

Lomme

Hellemes

Lezennes

Sequedin

Saint-André-lez-Lille

Mons

Marquette-lez-Lille

Marcq-en-Barœul

Ronchin

Quelles sont les communes concernées ?

0 (Vert) : véhicule propre, roue à l'électricité ou à l'hydrogène

(Vert) : véhicule propre, roue à l'électricité ou à l'hydrogène 1 (Violet) : voiture essence de 2006 à 2010, ou voiture diesel à partir de 2011

(Violet) : voiture essence de 2006 à 2010, ou voiture diesel à partir de 2011 2 (Jaune) : voiture essence de 2006 à 2010, ou voituer diesel à partir de 2011

(Jaune) : voiture essence de 2006 à 2010, ou voituer diesel à partir de 2011 3 (Orange) : voiture essence de 1997 à 2005, ou voiture diesel de 2006 à 2010

(Orange) : voiture essence de 1997 à 2005, ou voiture diesel de 2006 à 2010 4 (Bordeaux) : véhicule diesel de 2001 à 2005

(Bordeaux) : véhicule diesel de 2001 à 2005 5 (Gris) : véhicule diesel de 1997 à 2000.

Seuls les véhicules équipés de vignettes 0, 1, 2 et 3 seront autorisés à circuler.

Que risque-t-on ?

68 euros pour les voitures particulières et les autres véhicules (contravention de 3ème classe)

pour les voitures particulières et les autres véhicules (contravention de 3ème classe) 135 euros pour les poids-lourds et les autocars (contravention de 4ème classe)

[Épisode de pollution] 😞

Le niveau d'alerte sur persistance pour aujourd'hui et demain pour les particules en suspension est prévu aujourd'hui pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Oise.



, mercredi. La préfecture du Nord a pris un arrêté pour interdire mercredi les véhicules les plus polluants au sein de la métropole de Lille, alors que la métropole connaîtra(PM10)."Afin de réduire les émissions de polluants dans l’atmosphère, outre la réduction de la vitesse maximale autorisée sur certains axes , le préfet a validé la mise en place de la circulation différenciée."Seuls les véhicules équipés d'une vignetteseront autorisés à circuler, dans un périmètre qui s'étend àRégulièrement évoqué à chaque pic de pollution, la circulation différenciée n'avait jusqu'à maintenant jamais été appliquée à Lille Pour rappel, lesL’absence de vignette Crit’Air ou le port d’une vignette Crit’Air non correspondante sont sanctionnés par une amende fixée en fonction du type de véhicules :Si l’amende n’est pas réglée dans un délai de 45 jours, elle estpour la 3ème classe et àLe Nord et le Pas-de-Calais sont depuis lundi en niveau d'alerte pour persistance de pollution aux particules fines (PM10) et vont le rester mercredi.