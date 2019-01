Lille : des voitures brûlées après la mort d'un jeune touché par un tir policier

Enquête

Le nombre de policiers avait été renforcé vendredi en fin d'après-midi pour surveiller un rassemblement en hommage à ce jeune homme de 24 ans, originaire du quartier, a précisé à l'AFP une source policière, confirmant une information de La Voix du Nord Dans la nuit, quatre voitures et huit poubelles ont brûlé; personne n'a été interpellé, selon cette même source. Selon la préfecture, il y aurait eu trois poubelles incendiées, endommageant une enseigne, et un début d'Dans la nuit de lundi à mardi, ce jeune homme est mort un mois après avoir été touché,, par un tir de la police lors d'une intervention de la Brigade anti-criminalité (BAC) pour une voiture volée. L'enquête, que le parquet avait "immédiatement ouverte et confiée à l'inspection générale de la police nationale (IGPN) pour élucider le déroulement des faits", se poursuit actuellement en "enquête préliminaire".