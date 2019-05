Un Lillois crée une bière écolo et anti-gaspillage à base de pain rassis

Concept écolo, anti-gaspillage

Pain trié et concassé

Près dedu pain produit en France termine à la poubelle. Lorsqu’on jette une baguette, cela équivaut à remplir une baignoire d’eau et la vider. Des chiffres qui ont parlé à Martin Marescaux, jeune entrepreneur lillois.: la levure, le malt etc. Une fois ce constat fait, l'idée de créer une bière à base de pain est née. Pendant, Martin Marescaux et ses compères ont testé différentes recettes pour trouver l’équilibre parfait, l’idée n’étant pas de créer un bière au goût pain.Une bouteille de pain de minuit (c'est le nom de la bière) de 75 cl nécessiteà la place de céréales classiques, équivalent à l’L’idée est aussi de mettre à contribution les professionnels et les particuliers. Boulangers bien évidemment, restaurateurs… et amateurs de pain. Dessont ainsi organisés dans certains bars et certaines boulangeries, mais chacun peut s’inscrire sur internet pour recevoir un sac de récupération Néanmoins,. Sont autorisés : le pain blanc, le pain gris, le pain de campagne, les baguettes et les pains de boulangerie en général. Interdit de déposer du pain de mie, du pain industriel ou des pains spéciaux.Une fois le pain récolté dans les différents points de collecte, il est trié et concassé. Vient ensuite l’étape de l’empâtage, qui consiste à mélanger le pain concassé avec le malt et l’eau. Ce mélange est filtré et cuit, jusqu’à l’Tout transite ensuite par un système de refroidissement avant l’étape de la fermentation qui va durer entre 4 et 8 jours. Dernière étape (et pas des moindre) : l’embouteillage et … la dégustation.La pain de minuit est disponible dans departenaires de l'opération, mais aussi sur internet. Bonne dégustation !PS : L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.