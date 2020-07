Le Lillois Jibril Maillot, est en demi-finale de l'émission américaine World of Dance avec son groupe Géométrie Variable

Un acrobate devenu danseur

De la galère aux paillettes de Los Angeles

"C'était plus qu'un rêve, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas imaginé ce genre de situation !", se souvient Jibril Maillot. Le Lillois de trente ans a passé plusieurs semaines à Los Angeles où avec son groupe de danse hip-hop Géométrie Variable, il a participé au concours américain World of Dance.Si les résultats lui sont connus, ils restent secrets, la diffusion des émissions n'étant pas encore terminée. "On est vraiment resté concentré, on est resté très sobre. C'est une fois rentré en France qu'on s'est rendu compte à quel point ça a été une expérience exceptionnelle, d'avoir pu voir Jennifer Lopez ou Ne-Yo." Dans sa publication Facebook sur sa première prestation , le danseur dit sa fierté d'être "un Lillois à Los Angeles, [...] de représenter Lille, de représenter Géométrie Variable et Ghetto-Style Movement World, de représenter ma famille, mes origines : le Maroc, la Réunion, de représenter la France dans une émission à Los Angeles jugée par J-Lo, Ne-Yo et Derek."Le danseur de Hip-hop s'était d'abord orienté vers une carrière d'acrobate. Mais plusieurs opérations plus tard, il se tourne vers "une autre manière de faire du sport." En 2007, à l'âge de 17 ans, il se tourne vers la danse hip-hop."À partir de ce moment-là, je suis tombé amoureux de l'univers et je me suis dit que j'allais devenir pro." Une fois le bac en poche en 2009, il pose ses valises à Paris. "Je voulais me donner tous les moyens nécessaires pour réussir, apprendre plus rapidement. J'ai tout appris par moi-même."Mais embrasser la vie d'artiste n'est pas si évident : "L'univers hip-hop c'est compliqué. Les mentalités sont différentes, mais je me suis toujours donné les moyens d'atteindre mes objectifs. Je me suis interdit de baisser les bras.""Je devais travailler plus dur que les autres pour atteindre mes objectifs." S'ajoute rapidement la nécessité de répondre aux besoins de la vie quotidienne : "C'était la débrouille complète. Je logeais chez différentes personnes. Je faisais des battles de danse et je savais que si je ne gagnais pas, je ne mangeais pas."Sa ténacité paye et lui permet de rencontrer les membres du groupe Géométrie Variable : "On est cinq, mais seulement trois d'entre nous ont participé au concours. On s'est rencontré lors des différentes battles. C'était une évidence. On faisait tous partie du même style de danse : le tutting."Cette technique fait référence au jeu Tetris dans lequel des formes géométriques différentes doivent s'emboîter pour former des lignes. "Nos membres doivent être connectés. Deux des danseurs du groupe ont posté une vidéo qui est devenue virale. Le lendemain, elle comptait plusieurs millions de vues. De là, est né le concept de Géométrie Variable" et les nombreuses sollicitations.Le groupe a notamment participé à des émissions en Italie, aux Philippines, et désormais aux Etats-Unis où il vient d'atteindre les demi-finales après avoir remporté la deuxième étape de l'émission : le duel.L'émission est diffusée tous les mardis soir sur la chaîne américaine NBC à 21 heures (4 heures du matin, heure française). Pour les non-noctambules, les vidéos de leurs prestations peuvent se retrouver sur Youtube, Facebook ou Instagram.