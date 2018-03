Lillois d'origine, le footballeur Alassane Pléa offre 1 % de son salaire à un fonds caritatif

"Ça te fait revenir à la réalité"

Originaire de Lille, Alassane Pléa "estannuel à un fonds de dotation à visée caritative" selon le journal Le Monde , à qui il a annoncé sa décision le 21 mars.Créé début mars par son club, l'OGC Nice, ce fonds mène des actions citoyennes et locales autour de "l'enfance et de la proximité avec les plus démunis". Selon les estimations du Monde, le don du joueur de 25 ans représente autour de 14 000 euros par an.n'en est pas à son premier geste philanthropique.Dès son arrivé à Nice en 2014, il avait parrainé un programme de son club en faveur des personnes en situation de précarité à Nice. En février, Alassane Pléa avait remis un chèque de 6 000 euros à la banque alimentaire des Alpes-Maritimes."Quand le club m'a parlé d'actions citoyennes, j'ai tout de suite accepté", confiait l'attaquant samedi dernier dans un entretien à Nice-Matin : "Cela fait du bien d'offrir un moment heureux à des personnes en difficulté... Tu te dis : 'Parfois je me plains pour un rien alors que j'ai tout. J'ai un toit, je mange bien, je gagne beaucoup d'argent...' Ça te met des claques et ça te fait revenir à réalité".Cette initiative fait écho à celle de l'attaquant espagnol Juan Mata. En 2017, l'ailier de Manchester United avait lui aussi décidé de reverser 1 % de son salaire à des fins caritatives.