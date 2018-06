Lina, Nordiste détenue par les Kurdes, a peur d'être renvoyée à l'Etat Islamique

Surtout, en laissant totalement tomber les kurdes de Syrie, militairement incapables de résister aux forces turques qui ne cachent plus le fait qu’elles envahissent le nord de la Syrie, la France a rompu sa promesse de soutien politique, financier, militaire. — Martin PRADEL (@MartinPradel) 31 mai 2018

C’est dans ces conditions que depuis plusieurs semaines, les kurdes se délestent de leurs prisonniers, en procédant à des échanges avec l’organisation Etat Islamique. — Martin PRADEL (@MartinPradel) 31 mai 2018

La France avait une opportunité immense : celle de faire revenir les djihadistes français capturés, pour les juger, et les contrôler directement en les enfermant s’ils s’avéraient être dangereux.



En les jugeant, toujours, puisque nous respectons le droit. — Martin PRADEL (@MartinPradel) 31 mai 2018

Au lieu de cela, par manque de courage politique, notre @gouvernementFR a considéré qu’il valait mieux sous-traiter la « neutralisation » de la menace.



Au prix des Principes. Et en mettant en danger des enfants, qui -bien qu’innocents des crimes de leur parents- jouent leur vie. — Martin PRADEL (@MartinPradel) 31 mai 2018

C'est uneoriginaire de la métropole lilloise, partie pour lail y a deux ans, emmenée. Nous l'appelerons Lina*. Selon ses parents, la jeune femme a été"On lui a fait croire qu'elle allait pouvoir fairequ'elle allait pouvoir pratiquer sa religion sans contrainte, qu'elle allait", explique sa mère. "Mais une fois dedans,et il est très difficile d'en sortir."Pendant deux ans, Lina n'envoie que deà sa mère, sans jamais dire où elle se trouve. "C'est au début de cette année qu'elle me parle vraiment, qu'elle me dit "maman, je n'avais pas le droit de parler,Je ne pouvais que fermer ma bouche"".Finalement, Lina tente de payer un passeur pour se rendre àen Turquie, poursuit sa mère. Mais le trajet ne se déroule pas comme prévu, et Lina, son conjoint et leur bébé sontAujourd'hui, elle estdes forces kurdes, retenue dans le, au Nord de la Syrie, avec son bébé de six mois. Mais surtout, Lina a peur d'être échangée par les Kurdes et. De temps en temps, elle appelle sa mère, qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat."Elle m'a dit "maman, si tu n'as plus de nouvelles de moi,Et surtout si on te fait croire que c'est moi qui voulait y aller, c'est pas vrai maman"", raconte la mère de famille. "et récemment elle m'a dit que les gardes kurdes viennent avec, et choisissent les femmes qui." Sait-elle en fonction deces listes sont établies ? "Non", affirme sa mère. "Elle ne sait pas."De leur côté, les parents collaborent avec la justice française. "Ça a commencé au moment où on a appris", explique le père de Lina. "On a contacté directementqui nous a ré-orienté vers la Croix-Rouge internationale. [...] Bien sûr, on a été en contact avec la Police Judiciaire très rapidement. Et très régulièrement,, notre attitude c'était."Dès fin février, ilque Lina a peur d'être échangée. "La Police Judiciaire nous a dit qu'ils n'avaienten ce sens et qu'ils allaient vérifier mais qu'ils n'y croyaient pas", poursuit le père de la jeune femme. "Quelques temps après, on aqui nous disait effectivement, on a fait notre enquête et on a entendu que ça existait. MaisPour l'instant,mais la jeune fille semble avoir de plus en plus peur. Le 20 mai dernier, elle envoie ainsi un SMS à sa mère : "Les menaces des Kurdes sont vraies.C'est dans leur intérêt comme ça."Pour l'avocat de la famille, Me Martin Pradel,. "Je suis en mesure, avec lesquelles je suis en contact direct ou indirect par l'intermédiaire de leur famille, sont informées du projet qui est faitalors qu'elles sont tenues aujourd'hui entre les mains d'une entité kurde,", précise Me Martin Pradel.D'ailleurs, selon lui, "aujourd'hui on n'aéchangés". Selon un rapport de l'ONU,seraient actuellement détenus par les forces kurdes.*Pour des raisons de sécurité, nous avons modifié le prénom de la jeune femme.