LMB : la Pro A en ligne de mire avant la demi-finale des play-offs ce samedi

Ce samedi à 20h, le LMB affronte la Chorale de Roanne chez elle en demi-finale aller des play-offs de Pro B. À la clef : une finale qui peut leur rapporter un ticket pour la Pro A.Les Nordistes tentent de mettre fin à neuf années en Pro B. Cinquième de la saison régulière, le LMB reste sur six victoires consécutives. Mais Roanne est l'un des grands favoris du championnat, et elle ouvre le bal des demi-finales chez elle.Neuvième masse salariale et douzième budget de Pro B, Lille ne s'attendait pas à autant d'ambition.Champion de France avec Limoges en 2014, le technicien est venu se relancer dans la métropole après un deuil familial et deux ans d'inactivité. L'entraineur pourrait les emmener encore plus loin ce soir.