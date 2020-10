France 3 Hauts-de-France / MEL - Publié le 06/10/2020 à 11:38

Ils viennent de Villeneuve d'Ascq, Saint-Quentin, Ronchin, Lille ou encore Roubaix. Il sont designers et ont inventé des objets du quotidien originaux et uniques. France 3 Hauts-de-France met à l’honneur les créateurs de la région à l’occasion de " Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du design ".

A Lille, Camille Khorram et Jean-Baptiste Ricatte ont designé une lampe en porcelaine qui éclaire tout en douceur, et qui fait référence aux lampes des mineurs.

Le bloc "High five" du designer lillois Quentin Vaulot allie une fonction sécuritaire et un usage lié à la ville : verdure, possibilité de s'asseoir, ...L'idée forte du projet : ne pas rendre les blocs anti-intrusion invisibles, mais de les dessiner en accord avec l'identité de la ville, leur donner une fonction d'usage.

Chêne massif, cuir, tissus... Le lampadaire de Gary Berche tire son caractère de matières nobles et reposantes. Mais avant tout, il diffuse une lumière douce, comme les projecteurs de studio photo, qui est destinée à apaiser et sublimer les intérieurs.

Design : la lunch box de Celine Scavennec

De nos jours, on achète de plus en plus nos repas à emporter. Pour en finir avec les emballages jetables, qui ne mettent pas en valeur les plats cuisinés par les restaurateurs, la roubaisienne Celine Scavennec a imaginé une solution "zéro déchet". Sa lunch box est fabriquée à Tourcoing avec des matériaux issus de ressources végétales et réutilisables.