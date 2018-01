Loos : le corps d'Alexis Duchene, disparu depuis le 14 décembre, repêché dans la Deûle

FIN d' [#AvisDeRecherche] le corps sans vie d'Alexis a été retrouvé sur la commune de #Loos (#Nord) ce matin. pic.twitter.com/2C9qwnnGet — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 6 janvier 2018

C'est un passant qui a donné l'alerte vers 10h30 ce samedi matin. Il a aperçu un corps flottant dans la Deûle, à(près de Lille-Lomme). Le corps d'un jeune homme a été sorti de l'eau une heure plus tard.Les vêtements qu'il portait sont les mêmes que ceux que portait Alexis Duchene, au moment de sa disparition, le 14 décembre 2017. Des membres de la famille les ont identifiés.Le corps a été transporté à l'. Une autopsie sera pratiquée. Dans l'après-midi, la police a confirmé avec certitude que le corps retrouvé est bien celui du jeune homme.La famille d'Alexis Duchene avait prévu d’organiser trois battues ce samedi après-midi, à partir de 14 heures , à Lille et Haubourdin. Elles ont été annulées. Sur place, une minute de silence a été observée. On voudrait savoir ce qui s'est passé , disait il y a quelques jours son père. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Ce n'est pas un accident pour moi." La thèse de l'accident, d'une chute dans l'eau, est évoquée par les enquêteurs mais il n'y a aucune certitude sur les causes de ce décès.Le 14 décembre dernier, le jeune homme était parti promener son chien comme d'habitude, il n'a depuis plus donné de signe de vie.Seuls son blouson et son téléphone avait été retrouvés sur les berges du canal.