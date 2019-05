Loos : la mairie va offrir les fournitures scolaires à tous les élèves du primaire

"Tous les enfants avec le même équipement"

Le dispositif s'appelle : "Ma rentrée bien équipée !". Objectif, selon la mairie de Loos (près de Lille dans le Nord) : "Permettre à tous les élèves des écoles primaires loossoises d'avoir accès à des fournitures scolaires de qualité".Concrètement, les élèves de primaire de la ville, soit 1400 enfants, se verront remettre en août des cahiers, crayons de couleur, stylos, feutres, gommes. Seuls les cartables, trousses et autres agendas, resteront à la charge des familles. Un coup de pouce financier qui sera donné sans conditions de ressources : "À travers cette action, la Ville de Loos souhaite donner un coup de pouce aux familles loossoises, lors de cette période de l'année qui pèse souvent financièrement sur les ménages", explique sur son site la mairie. Coût de l'opréation : 35000 euros soit 25 euros par élève. "On a fait un diagnostic et on s'est aperçu que certains enfants n'étaient pas bien équipés par rapport à ce qui est demandé par les enseignants en début d'année scolaire, explique à Grand Lille TV Anne Voituriez, maire de Loos. Si les enfants sont peu équipés, ils ont des difficultés à bien suivre. (...) Cette opération va aussi permettre à tous les enfants de se retrouver avec le même niveau d'équipement, un équipement neutre mais de bonne qualité."La mairie de Loos pense une des premières communes en France, voire la première a adopter un tel dispositif.