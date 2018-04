Loos : un sexagénaire meurt dans l'incendie de sa maison

Tout s'est passé très vite. Samedi soir, aux alentours de 22h, les sapeurs-pompiers sont appelés pour un incendie, qui s'est déclaré dans une maison de la cour Duquesnoy, à Loos. Très vite, les flammes se propagent à l'intérieur de l'habitation.



Arrivés sur place, les pompiers tentent de secourir un homme de 66 ans, qui habitait là. Mais il est déjà gravement brûlé. Malgré les tentatives de réanimation, le sexagénaire ne survivra pas à ses blessures.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès et l'origine du feu. On ignore pour le moment s'il s'agit d'un incendie volontaire ou non.