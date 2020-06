LOSC : ce qu'il faut retenir du premier point presse de Christophe Galtier depuis la crise du coronavirus

L'ambiance était particulière pour ce retour de Christophe Galtier devant la presse au domaine de Luchin. Port du masque, distances respectées et gel hydroalcooolique dans l'amphithéâtre du centre d'enttraînement du LOSC. L'entraîneur ne s'était pas exprimé depuis le début de la crise sanitaire. huit semaines de silence qui se sont résumées à 20 minutes de conférence, sans grande révélation. Voici ce que l'on peut retenir de cette intervention très attendue.

La reprise. "Actuellement les joueurs arrivent le matin dans leur tenue d’entrainement, les chaussures à la main. Ils n’ont ni accès à la salle de musculation, ni au vestiaire. Leur température est prise quotidiennement, de même qu’un bilan avec le médecin est réalisé chaque jour. Sur le terrain, il y a beaucoup de travail technique, évidemment du travail de courses, du ballon et du renforcement musculaire. Il s’agit d’une phase de réathlétisation et de reprise de contact avec le ballon. C’est là où on s’aperçoit qu’en 3 mois, la relation avec le ballon se perd. On se plie donc au protocole en interdisant les exercices avec contacts tout en essayant de remettre tout le monde en forme en vue de la phase 2 qui débutera à partir du 13 juillet. »

C'est durant cette phase 2 qu'auront lieu des matches amicaux. Mais la difficulté est de trouver des adversaires car les clubs des championnats qui jouent actuellement seront en période de repos durant cette phase 2. Le LOSC essaiera donc de jouer contre des équipes du championnat de Belgique, voire des Pays-Bas, qui ont également arrêté prématurément leur saison. Un stage au Portugal est également prévu.

Départs actés de Osimhen et Gabriel

Le mercato. Rien de nouveau non plus, mais rien d'officiel encore. Christophe Galtier a confirmé que Victor Osimhen, actuellement au Nigéria pour les obsèques de son père, et le défenseur brésilien Gabriel vont probablement quitter le LOSC lors du mercato. "Concernant Victor et Gabriel, oui je l'ai intégré, depuis longtemps, qu'ils sont sur le départ. Ils travaillent sérieusement et nous travaillons sur les joueurs qui sont actuellement ici et susceptibles de les remplacer au poste, et sur les futurs joueurs susceptibles de nous rejoindre à ce poste-là».

En revanche, il pourra compter sur l'avant-centre Loïc Rémy et le défenseur Jérémy Pied, qui vont voir leur contrat prolongé. "Je peux vous confirmer qu'il y a de très très fortes chances que Loïc et Jérémy restent avec nous. Nous le souhaitons, ils le souhaitent, et je pense qu'ils sont très proches de trouver un accord ou d'avoir trouvé un accord." Pas d'information en revanche sur la durée de leur contrat.

Et sur les arrivées, rien de précis pour le moment. "Bien évidemment, des joueurs ont été ou sont sollicités, le club travaille aussi sur cela. Mais il y aura aussi un décalage par rapport au mercato. Je crois que le mercato, d'après ce que j'entends, ira jusqu'au 5 octobre. Nous, on va reprendre le 23 août. Ça vous montre déjà la complexité de toute cette saison. Pour l'instant, je préfère me focaliser sur ce que nous faisons là.»

Aucun contact avec l'OM

Sur l'Olympique de Marseille. "Cette rumeur est arrivée, c’est comme ça. J’en ai parlé avec mon président et Luis (NDLR : Luis Campos, directeur sportif du LOSC). Et je le répète une dernière fois, Il y a eu à l’OM un flou avec la relation entre leur entraîneur et leur président, on ne savait pas si l’entraîneur allait rester ou pas. Mon nom a circulé à travers les médias, mais jamais à travers l’OM et moi ou mes agents. J’avais été très clair avec mon président sur mon envie de continuer ici, il n’y a eu aucun doute. Avec un peu de recul, peut-être que j’aurais dû intervenir plus rapidement pour éviter que cette rumeur plus de place dans les médias ».

Je suis très heureux et épanoui ici Christophe Galtier

Sur son avenir à Lille. Christophe Galtier entame sa dernière année de contrat. Sera-t'il prolongé après le 30 juin 2021 ? Là aussi, réponse un peu langue de bois: "Comme d’habitude et nous avons pris cette habitude avec le Président (ndlr Lopez), nous allons faire un point avec le Président et Luis (ndlr Campos, le conseiller sportif de Gérard Lopez) en septembre sur la projection sur l’avenir et pour voir si nous pouvons continuer après cette saison. Je suis très heureux et épanoui ici."

Faute de questions, le point-presse s'est arrêté là. Et c'est dans un sourire que Christophe Galtier a quitté l'amphithéâtre de Luchin, non sans s'être frotté les mains avec du gel hydroalcoolique, en espérant pouvoir prochainement de nouveau serrer la main aux journaliste, lors des prochains rendez-vous mediatiques.