LOSC : Christophe Galtier salue “l'aide de (ses) supporters” contre Strasbourg

Supporters, vous l'avez bien mérité ce cri de guerre... https://t.co/ROw4eQg7JO — LOSC (@losclive) 28 janvier 2018

Il y a eu un réel état d'esprit, qu'on doit encore développer

On préfère le voir satisfait. Une semaine après sa "grosse colère" suite à la défaite du LOSC à Troyes , Christophe Galtier a réagi ce dimanche 28 janvier à la victoire (2-1) arrachée à domicile face au FC Strasbourg Alsace Cette victoire, "" a confié l'entraîneur en conférence de presse. "C'est important. Je ne sais pas si c'est mérité, mais je ne pense pas qu'on méritait de perdre. On est très content, soulagé."Pas question pour autant de se reposer sur ses lauriers : " ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. On est dans une situation délicate" rappelle-t-il.Concernant ses joueurs, le technicien s'est montré globalement satisfait. ", même si parfois ça a été un peu dur car le système était exigeant sur le plan athlétique., qu'on doit encore développer."Le LOSC qui était 19e du championnat (et donc réléguable) avant le match, est désormais 17